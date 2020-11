2052 positivi Covid nel ragusano, 705 a Vittoria

Ragusa - Sfondata la soglia psicologica dei duemila contagiati. Sono 2052 i positivi in totale in provincia di Ragusa. Questi i dati Comune per Comune: Acate: 61, Chiaramonte Gulfi: 31, Comiso: 240, Giarratana: 14, Ispica: 94, Modica: 214, Monterosso Almo: 6, Pozzallo: 72, Ragusa: 490, Santa Croce Camerina: 37, Scicli: 55, Vittoria: 705. Numero dei tamponi effettuati: 74.642, di cui 50182 tamponi molecolari, 14.40 sierologici. A questo dato si dovrà aggiungere il numero dei ricoverati e dei guariti che sarà reso noto nelle prossime ore.