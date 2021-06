21enne tunisino disperso in mare a Bruca, arriva elicottero. VIDEO

Scicli - Si chia N.W., ha 21 anni, e dalle 17 di oggi è disperso in mare. Un tunisino che vive a Scicli non è più rientrato a riva dopo aver fatto un tuffo dagli scogli di Bruca. Con lui erano un ragazzo e una ragazza italiani, suoi coetanei. Quando non hanno più scorto l'amico hanno lanciato l'allarme.

Tutte le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche prima che le tenebre rendano difficilissimo il ritrovamento del giovane, che non sapeva nuotare. All'imbrunire sul cielo di Bruca anche un elicottero dei vigili del fuoco.