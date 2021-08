22 agosto, 23 morti Covid in Italia, di cui 6 in Sicilia

Sono 1.350 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 1739 ma conm il doppio dei tamponi processati). I morti sono stati invece 6 ed erano tutte persone ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali siciliani. Il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 6.219.

Sale il numero delle persone ricoverate: 704 in area medica (ieri erano 677), mentre in rianimazione i ricoverati restano 84 perché ci sono state altri sei nuovi ingressi. Il totale delle persone ricoverate sale così a quota 788.

I 1.350 casi sono stati rilevati su un numero bassissimo di tamponi: solo 11.215 (ieri erano 20.812) e così il tasso di positività schizza al 12% contro l’8.35% di ieri.

LE PROVINCE. Ecco il dato delle province siciliane; Palermo: 76.361 casi complessivi (274 nuovi casi), Catania: 66.075 (297), Messina: 29.452 (170), Siracusa: 19.181 (127), Ragusa: 17.284 (161), Trapani: 16.777 (103), Caltanissetta: 15.882 (86), Agrigento: 15.572 (86), Enna: 7.968 (46).

ITALIA. Sono 5.923 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 7.470), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti (ieri 45) che portano a 128.751 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.539 tamponi, con un tasso positività che sale al 3,3% (ieri 2,9%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3767 (ieri 3.733), con un aumento di 34 persone rispetto a ieri mentre sono 472 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), con 33 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.220.924 i guariti (+4.382) e 134.938 gli attualmente positivi (+1.517).