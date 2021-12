22 dicembre, 146 morti Covid in Italia, 17 sono in Sicilia

Casi sostanzialmente stabili, così come i tamponi processati e dunque anche il tasso di positività, ma ricoveri in netto aumento così come i morti. Sono i numeri del bollettino covid del 22 dicembre del ministero della Salute per la Sicilia.

I nuovi contagi sono stati 1.410 (ieri erano stato 1.423) con 35.091 tamponi processati (ieri erano 31.904) e tasso di positività che scende di poco: dal 4,46% di ieri, al 4,01% di oggi.

Note dolenti dai ricoveri che sono in metto aumento (+29): in ospedale ci sono infatti 634 persone (ieri erano 605), delle quali 561 in area medica con sintomi (ieri 538) e 73 in terapia intensiva (ieri 67) con con addirittura 10 nuovi ingressi. I morti sono stati 17 e il numero totale delle vittime siciliane del virus sale a 7.381.

PROVINCE. Palermo: 90.979 complessivi (203 nuovi casi), Catania: 89.305 (386), Messina: 42.134 (193), Siracusa: 28.029 (180), Trapani: 23.210 (144), Ragusa: 21.266 (57), Caltanissetta: 20.563 (152), Agrigento: 19.995 (11), Enna: 10.546 (124).

IN ITALIA. Sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.798. Sono invece 146 le vittime in un giorno, 7 in meno di ieri.

Sono 402.729 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri.

Sono 779.303 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 851.865. Il tasso di positività è al 4,6%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri. Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 92. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.544, ovvero 163 in più rispetto a ieri.