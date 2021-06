22 giugno, 31 morti Covid in Italia, 7 morti in Sicilia

Sono 835 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +495). Sale così ad almeno 4.254.294 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 31 (ieri sono stati 21), per un totale di ... vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.054.008 e 4.692 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 11.320). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 72.964, pari a -3.889 rispetto a ieri (-10.857 il giorno prima).

7 morti in Sicilia

Sono stati 133 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 85). I morti sono stati 7 (ieri 2 ) e il totale delle vittime siciliane del virus è a quota 5.945. E’ quanto si evince dal bollettino del 22 giugno covid 19 del ministero della Salute. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 251 (ieri erano 262) delle quali 25 in terapia intensiva ma con 2 nuovi ingressi (ieri erano 25 e 0 nuovi ingressi) e 226 in area medica (ieri erano 237). I guariti sono stati 426 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.209 (-300) delle quali 4.958 in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati è stato di 13.310 (ieri 16.096) e così il tasso di positività è dello 0,99% (ieri era del 0,53% ).

LE PROVINCE. Catania detiene il "primato" dei nuovi casi. Ecco il dettaglio:

Palermo: 69.962 casi complessivi dall'inizio della pandemia (5 nuovi casi)

Catania: 60.158 (39)

Messina: 26.694 (6)

Siracusa: 16.618 (14)

Trapani: 14.049 (21)

Ragusa: 13.007 (5)

Agrigento: 12.072 (17)

Caltanissetta: 11.787 (12)

Enna: 6.458 (14).