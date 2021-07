22 luglio, 15 morti in Italia, 2 in Sicilia

Sono 5.057 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.259). Sale così ad almeno 4.302.393 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 15 (ieri sono stati 21), per un totale di 127.920 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.119.607 e 1.483 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.235). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 54.866, pari a 3.558 in più rispetto a ieri (+1.998 il giorno prima).

In Sicilia 520 nuovi casi e altre 2 vittime

Si mantengono stabili i contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 520 nuove infezioni da Sars-CoV-2 (ieri 550) e si registrano purtroppo altre due vittime (ieri 9). Numeri in linea con quelli dei giorni precedenti quindi per l'Isola che proprio oggi è stata nuovamente inserita in zona gialla dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha portato in zona gialla anche Veneto, Lazio e Sardegna. Il resto dell’Italia rimane in verde, ma il bollettino odierno riporta un aumento dei casi a livello nazionale.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono state processati "solo" 13.152 (ieri 14,234). L’incidenza sfiora il 4%. L’isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Veneto e tallonata da Lombardia e Toscana.

I nuovi 550 casi fanno risalire il numero degli attuali positivi in Sicilia a 6.603 (ieri erano 6.191), di cui 158 ricoverati in ospedale con sintomi (7 in meno di ieri) e 22 ricoverati in Terapia intensiva: 82 in più di ieri).

I casi totali di coronavirus in Sicilia sono invece arrivati a 237.418, i guariti sono 224.794 con 106 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. Le vittime in totale nell'Isola sono state 6.021. A livello provinciale Catania torna a essere la zona più colpita dell'Isola con 107 nuovi contagi, poi 103 a Ragusa, 81 a Caltanissetta, 72 ad Agrigento, 42 a Trapani, 38 a Siracusa, 34 a Palermo, 23 a Messina e 20 a Enna.