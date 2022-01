23 gennaio, 227 morti Covid in Italia, 24 in Sicilia

Contagi da coronavirus in calo oggi in Sicilia (come in Italia) probabilmente anche per effetto della consueta frenata dei test effettuati nel weekend. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state diagnosticate 5.394 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 34.922 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 24 vittime del Covid. Ieri i nuovi casi erano stati 7.508 (su 43.258 tamponi) e i morti ben 44. Il tasso di positività scende dal 17,3% di ieri al 15,4%. Negli ospedali siciliani invece tornano a salire i ricoveri.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al nono posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+21.700), Emilia Romagna (+19.603). Veneto (+14.976), Lazio (+12.661), Campania (+11.868), Toscana (+10.904), Piemonte (+8.673) e Puglia (+7.267), tutte regioni che hanno processato molti ma molti più tamponi di quelli fatti in Sicilia nelle ultime 24 ore: basti pensare ai 162.678 della Lombardia o ai 61.590 dell'Emilia Romagna.

A livello regionale, è ancora la provincia etnea quella che fa registrare più focolai attivi e di conseguenza il maggior incremento di nuovi casi, seguita da quella palermitana. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei 5.394 casi odierni: Catania 1.414. Palermo 1020. Ragusa 711. Siracusa 579. Messina 547. Agrigento 364. Caltanissetta 362. Trapani 344. Enna 53.

Sul fronte ospedaliero, come detto c'è una leggera risalita dei ricoveri sia in area medica che nelle Rianimazioni. Dei 212.178 attualmente positivi nell'Isola, infatti, 210.588 si trovano in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, ma 1.426 si trovano ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (13 in più di ieri), 164 sono ricoverati gravi in reparti di Terapia intensiva (4 più di ieri) con 12 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri gli ingressi erano stati 10).

I guariti di oggi sono 1.007, mentre le vittime come detto sono 24 che portano il totale dei morti in Sicilia dall'inizio della pandemia a 8.181.

IN ITALIA

Sono 138.860 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 171.263. Le vittime sono invece 227, mentre ieri erano state 333.

Si avviano a superare quota 10 milioni i contagiati dal Covid in Italia dall’inizio della pandemia. Ad oggi sono 9.923.678, secondo i dati del ministero della Salute, con un aumento di 138.860 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.734.906, con un incremento di 10.957 nelle ultime 24 ore. I morti sono saliti a 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 7.045.249, con un incremento di 131.303 rispetto a ieri.

Sono 933.384 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.043.649. Il tasso di positività è al 14,9%, in calo

rispetto al 16,4% di ieri.

Sono 1.685 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.627, ovvero 185 in più rispetto a ieri.