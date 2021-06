23 giugno, 30 morti Covid in Italia, 6 in Sicilia

Sono 951 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +835). Sale così ad almeno 4.255.434 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 30 (ieri sono stati 31), per un totale di 127.352 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.059.463 e 5.455 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.692). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 68.619, pari a -4.345 rispetto a ieri (-3.889 il giorno prima).

In Sicilia 6 morti il 23 giugno

Sono 158 i nuovi positivi per il contagio del Covid in Sicilia. Il dato, relativo alle ultime 24 ore, è stato aggiornato dal Ministero della Salute. I nuovi contagiati sono stati rilevati su 12.465 tamponi processati, con una incidenza che risale allo 1,3%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono 6 e il totale dei morti è 5.951. Il numero degli attuali positivi è di 4.908 con una diminuzione di 301 casi. I guariti sono 453. Negli ospedali i ricoverati sono 231, 20 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 25, esattamente come nel bollettino di ieri.

I casi di contagio nelle singole Province:

Palermo: 69.983 (21)

Catania: 60.181 (23)

Messina: 26.695 (1)

Siracusa: 16.631 (13)

Trapani: 14.054 (5)

Ragusa: 13.020 (13)

Agrigento: 12.106 (34)

Caltanissetta: 11.808 (21)

Enna: 6.485 (27).