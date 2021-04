23 morti in Sicilia il 22 aprile

Ragusa - Sono 1.412 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 34.077 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 4,1%. Dunque più contagi rispetto a ieri ma con molti più tamponi, la curva epidemia sembra finalmente intrapreso la discesa: rispetto a giovedì scorso si registra un -3% dei contagi e con molti più test effettuati. Le vittime di oggi sono 23, i guariti invece 949.

Buone notizie dagli ospedali che vedono diminuire i pazienti nei reparti: sono 1.244 quelli ricoverati in regime ordinario, 30 in meno rispetto a 24 ore fa; calano anche le presenze in terapia intensiva con 178 posti occupati, -4 nel saldo entrate/uscite.