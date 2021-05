Il contagio da coronavirus in Sicilia sempre più contenuto con 238 nuovi positivi. I dati sono come sempre aggiornati dal bollettino del Ministero della Salute che monitora l'andamento della pandemia in tutto il Paese.

I casi nelle singole province:

Palermo: 68.580 (43)

Catania: 57.498 (67)

Messina: 26.022 (49)

Siracusa: 15.992 (24)

Trapani: 13.616 (20)

Ragusa: 12.368 (17)

Caltanissetta: 11.381 (17)

Agrigento: 11.354 (1)

Enna: 6.081 (0).