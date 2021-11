24 novembre, 85 morti Covid in Italia, 6 in Sicilia

Cresce il contagio in Sicilia. Secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid sono 690 (ieri erano 505) a fronte di 26.385 tamponi processati, portando il tasso di positività al 2,61%. Sono 6 i decessi (-10), con gli attualmente positivi che segnano un incremento di 195 unità attestandosi su un numero totale di 11.098. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 343 (+3), 41 (-1) i ricoverati in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 10.714 persone.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 175 casi, Catania 194, Messina 128, Siracusa 58, Ragusa 21, Trapani 25, Caltanissetta 36, Agrigento 48, Enna, 17. Le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.168.

IN ITALIA: Sono 12. 448 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.047. Sono invece 85 le vittime in un giorno. Ieri erano state 83. Sono 562.505 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 689.280. Il tasso di positività è al 2,2%, in salita rispetto all’1,4% di ieri. Sono invece 573 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.629, ovvero 32 in più rispetto a ieri.