251 morti in Italia il 18 aprile

Covid Italia. Il bollettino del 18 aprile. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694 nuovi casi e 251 morti. Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 230.116 rispetto ai 331.734 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 5,5 per cento rispetto al 4,4 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 504.611, con un calo di 697 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 13.134 per un totale di 3.248.593 dall'inizio dell'epidemia. Sono 3.311 le persone ricoverate in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 23.648 (-452). A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.782), la Campania (1.700), la Puglia (1.1278) ed il Lazio (1.127).