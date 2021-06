26 giugno, 40 morti Covid in Italia, uno in Sicilia

Sono 40 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +753). Sale così ad almeno 4.257.289 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 40 (-16, ieri sono stati 56) — ma 20 sono relative a un ricalcolo della Campania — per un totale di 127.458 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.072.099. Il tasso di positività resta stabile allo 0,4%.

In Sicilia 111 nuovi casi e un morto

Sono stati 111 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 67). Un solo morto (ieri 6) e il totale delle vittime sale a 5.963. E’ quanto si evince dal bollettino covid in Sicilia del 26 giugno del ministero della Salute. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 186 delle quali 20 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso e 166 in area medica. I guariti sono stati 169 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 4.372 (-59) delle quali 4.186 isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 13.311 e così il tasso di positività si attesa sull 0,83%.

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:

Palermo: 70.010 dall'inizio della pandemia (2 nuovi casi)

Catania: 60.253 (15)

Messina: 26.708 (0)

Siracusa: 16.660 (16)

Trapani: 14.085 (13)

Ragusa: 13.052 (17)

Agrigento 12.132 (8)

Caltanissetta: 11.842 (21)

Enna: 6.518 (19).