26 luglio, 22 morti Covid in Italia, zero in Sicilia

Sono 3.117 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.743). Sale così ad almeno 4.320.530 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 22, di chi 9 pregressi della Calabria relativi al periodo dicembre 2020-marzo 2021 e due pregressi del Lazio, vedi le note (ieri sono stati 7), per un totale di 127.971 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.124.323 e 1.114 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.001). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 68.236, pari a 1.979 in più rispetto a ieri (+3.734 il giorno prima).

In Sicilia il contagio scende di poco con 457 nuovi positivi. Nessuna vittima

Il contagio da Covid in Sicilia scende di poco rispetto ai giorni scorsi con 457 nuovi positivi. E' l'ultimo aggiornamento contenuto nel bollettino del Ministero della Salute.

I casi nelle singole province: Palermo: 71.116 (128), Catania: 61.541 (83), Messina: 27.073 (2), Siracusa: 17.154 (33), Trapani: 14.717 (8), Ragusa: 14.257 (60), Caltanissetta: 13.585 (142), Agrigento: 13.153 (0), Enna: 6.957 (1). Il Nisseno resta la provincia con l'incidenza nazionale più alta: raggiunta quota 287. Male anche Ragusa a 214, poi Agrigento 129 ed Enna 97. Gli attuali positivi nell'Isola sono 8.367, con un incremento di 446 rispetto a ieri.

Il totale dei decessi resta 6.024.