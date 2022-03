26 morti Covid il 9 marzo

Solo la Lombardia che però ha il doppio degli abitanti e che processa quasi il doppio dei tamponi ha più casi covid della Sicilia nella ultime 24 ore. E’ questo quanto emerge dal bollettino del 9 marzo diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono infatti stati diagnosticati altri 4.884 casi di covid con 36.532 tamponi processati. Il tasso di positività comunque scende rispetto a ieri passando dal 17,8% al 13,3%. In Lombardia per fare il raffronto i nuovi casi sono stati 5.583 con 63.772 tamponi.

I morti in Sicilia sono stati 26 e il totale delle vittime sale così a 9.681. L’anno scorso, il 9 marzo del 2021, i casi erano stati 515 e i morti 19.

Calma “piatta” per quanto riguarda i ricoveri negli ospedale. Ormai non salgono più ma scendono troppo lentamente o non scendono affatto come in questo caso: i ricoverati sono infatt 960 (+1 rispetto a ieri), dei quali 894 in area medica con sintomi (-2 rispetto a ieri) e 66 in terapia intensiva (+3) e con 9 nuovi ingressi.

LE PROVINCE. E' Palermo il territorio dove vi è una recrudescenza dei contagi: ci sono infatti quasi il doppio dei casi rispetto a Catania. Vediamo il dettaglio.

Palermo: 197.233 casi complessivi (1676 nuovi casi). Catania: 189.643 (996). Messina: 108.441 (779). Siracusa: 78.760 (497). Ragusa: 61.426 (421). Trapani: 60.051 (595). Agrigento: 59.295 (710). Caltanissetta: 52.158 (318). Enna: 24.414 (233)

IN ITALIA. Sono 48.483 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.191. Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 184).

Sono 13.159.342 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.001.922, in calo di 9.599 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 156.357. I dimessi e i guariti sono 12.001.063, con un incremento di 59.258 rispetto a ieri.

Sono 433.961 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 531.194. Il tasso di positività è all’11,17%, stabile rispetto al 11,3% di ieri. Sono invece 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.575, ovvero 201 in meno rispetto a ieri.