26 novembre, 51 morti Covid in Italia, 6 sono in Sicilia

Altri 809 casi di contagio al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi positivi erano 655. Il tasso di positività ale al 3% ieri era al 2,3%. L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 11.239 con una diminuzione di 65 casi. I guariti sono 868 mentre le vittime sono sei e portano il totale dei decessi a 7.179. Sul fronte ospedaliero sono adesso 371 ricoverati, con cinque ricoverati in meno rispetto a ieri. In Terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province: Palermo: 86.976 (131), Catania: 82.736 (238), Messina: 37.782 (121), Siracusa: 25.913 (97), Trapani: 20.976 (91), Ragusa: 20.413 (31), Caltanissetta: 18.717 (55), Agrigento: 18.426 (41), Enna: 9.757 (4).

IN ITALIA: Sono 13.686 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 13.764. Sono invece le 51 vittime in un giorno. Ieri erano state 71. Sono 557.180 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 649.998. Il tasso di positività è al 2,45%, in aumento rispetto al 2,1% di ieri. Sono invece 606 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.748, ovvero 59 in più rispetto a ieri. - Il numero di positivi registrato oggi è il più alto dal 30 aprile (quando si registrarono 13.446 positivi e 263 vittime). Sono 172.618 gli attualmente positivi al Covid, 6.020 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.537. I dimessi e i guariti sono invece 4.675.867, con un incremento di 7.610 rispetto a ieri.