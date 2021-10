26 ottobre, 48 morti Covid in Italia, 8 sono in Sicilia

Crescono siapure di cosa e non ancora in modo preoccupante i nuovi casi di covid in Sicilia anche per il dato del bollettino del 26 ottobre segnala anche un calo dei ricoveri.

I nuovi contagi registrati in Sicilia nella ultime 24 ore sono stati infatti 484 (ieri erano 443) ma stavolta con 18 mila tamponi processati, quasi il doppio rispetto a ieri (quando sono stati 10 mila). Il tasso di positività è sceso infatti dal 4,4% di ieri al 2,7 di oggi.

I ricoverati in area medica sono in tutti 284 (ieri erano 290) e quelli in terapia intensiva sono 38 (un in meno rispetto a ieri ma con 5 nuovi ingressi). I morti sono stati 8 e le vittime siciliane del virus sfiorano ormai quota 7 mila (6.994).

LE PROVINCE. Palermo: 84.555 casi complessivi dall'inizio della pandemia (36 nuovi casi), Catania: 77.830 (160), Messina: 34.963 (155), Siracusa: 24.280 (29), Trapani: 19.962 (27), Ragusa: 19.944 (11), Caltanissetta: 18.001 (12), Agrigento: 17.603 (36), Enna: 9.447 (18).

ITALIA. Sono 4.054 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.535. Sono invece 48 le vittime

in un giorno (ieri 30). Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 75.046, secondo i dati del ministero della Salute, 392 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.747.773, i morti 131.904. I dimessi e i guariti sono invece 4.540.823, con un incremento di 3.613 rispetto a ieri.

Nuova cifra record di 639.745 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 222.385. Il tasso di positività è allo 0,6%, in calo rispetto all’1,1% di ieri.

Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 37(ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.604, rispetto a ieri sono 25 in più.