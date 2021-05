267 morti Covid il 5 maggio in Italia

Sono 10.585 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +9.116, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.070.400 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 267 (ieri sono stati +305), per un totale di 122.005 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.541.266 e 17.072 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.447). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 407.129, pari a -6.760* rispetto a ieri (-9.669 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva in oscillazione sale sempre a metà settimana per poi raggiungere il punto massimo giovedì e scendere nel weekend e lunedì. Dal confronto con lo scorso mercoledì (28 aprile), quando sono stati registrati +13.385 casi con un tasso di positività del 4%, si osserva ancora un altro piccolo miglioramento. Il trend si conferma in discesa lenta, mentre proseguono le vaccinazioni e si programmano le prossime riaperture.