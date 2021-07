27 luglio, 24 morti in Italia, di cui 6 in Sicilia

Sono 4.522 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.177). Sale così ad almeno 4.325.046 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24 (ieri sono stati 22), per un totale di 127.995 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.126.741 e 2.418 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.114). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 70.310, pari a 2.074 in più rispetto a ieri (+1.979 il giorno prima).

In Sicilia i nuovi positivi sono 436. Sei le ulteriori vittime

Altri 436 positivi da Covid in Sicilia a fronte di 11.375 tamponi processati nell’isola. L’incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi alla media nazionale. L’isola oggi è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e Lazio. Gli attuali positivi sono 8.508 con un aumento di altri 141 casi. I guariti sono 289 mentre nelle ultime 24 ore si registrano sei nuove vittime e il totale dei decessi sale a 6.030. Sul fronte ospedaliero sono adesso 264 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30, due in più. I dati sono contenuti nel bollettino del Ministero della Salute.

I casi provincia per provincia: Palermo: 71.155 (39), Catania: 61.617 (76), Messina: 27.136 (63), Siracusa: 17.168 (14), Trapani: 14.772 (55), Ragusa: 14.259 (2), Caltanissetta: 13.641 (56), Agrigento: 13.273 (120), Enna: 6.968 (11).