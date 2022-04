27 morti Covid in Sicilia il primo aprile

Curva piatta in Sicilia per quanto riguarda il covid. I casi sono, in senso assoluto, in aumento ma lo sono anche i tamponi processati e quindi il tasso di positività, mentre i ricoveri sono in lieve calo. E’ quanto emerge dal bollettino del 1 aprile diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.749 nuovi casi (ieri erano 3.909) con 43.490 tamponi (ieri erano 27.989). Il tasso di positività scende così al 10,9% contro il 13,9% di ieri. I morti sono stati 27 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 10.104. L’anno scorso, 1 aprile 2021, c’erano stati 1.282 casi e 19 morti.

In ospedale ci sono complessivamente 1.032 persone ricoverate (ieri erano 1.049) ma scendono solo i ricoveri in area medica (971 oggi, 991 ieri) e sono invece sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva (erano 58, oggi sono 61 con 8 nuovi ingressi).

LE PROVINCE. Palermo: 234.885 casi complessivi (1951 nuovi casi). Catania: 208.261 (1182). Messina: 135.859 (1286). Siracusa: 89.641 (563). Agrigento: 76.000 (673). Trapani: 73.938 (507). Ragusa: 72.759 (455). Caltanissetta: 60.591 (508). Enna: 28.800 (319).

IN ITALIA. Sono 74.350 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.195. Le vittime sono invece 154, in calo rispetto alle 159 di ieri. Sono 1.271.487 le persone attualmente positive al Covid, 5.557 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.719.394 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.537. I dimessi e i guariti sono 13.288.370, con un incremento di 82.443 rispetto a ieri.

Sono 514.823 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 486.813. Il tasso di positività è al 14,4%, in calo rispetto al

15% di ieri. Sono 476 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.981, ovvero 83 in più rispetto a ieri.