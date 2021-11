27 novembre, 90 morti Covid in Italia, 8 sono in Sicilia

Almeno per ora la quarta ondata del covid sembra risparmiare la Sicilia. I nuovi casi e i ricoveri sono infatti sostanzialmente stabili (anzi in leggero calo) ma questo non deve naturalmente fare abbassare la guardia.

Secondo i dati del bollettino covid del 27 novembre del ministero della Salute nelle ultime 24 opre si sono infatti registrati 645 nuovi contagi (ieri erano stati 809). Un calo che è anche testimoniato dal tasso di positività che dal 2,98% di ieri scende a 2,41%. I tamponi processati sono stati 26.726 contro i 27.091 di ieri.

Tiene anche la situazione dei ricoveri: in ospedale vi sono infatti al momento 367 persone (-5 rispetto a ieri), con 322 in area medica con sintomi (-6) e 45 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) con 4 nuovi ingressi. I morti sono stati 8 e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 7.187.

LE PROVINCE. Palermo: 87.037 casi complessivi dall'inizio della pandemia (61 nuovi casi), Catania: 82.951 (215), Messina: 37.956 (174), Siracusa: 25.955 (42), Trapani: 21.041 (65), Ragusa: 20.420 (7), Caltanissetta: 18.737 (20), Agrigento: 18.447 (21), Enna: 9.797 (40)

IN ITALIA. Sono 12.877 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 13.686. Sono invece 90 le vittime

in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 51. Sono 178.946 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 6.328 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.627. I dimessi e i guariti sono invece 4.682.318, con un incremento di 6.451 rispetto a ieri.

Sono 596.898 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 557.180. Il tasso di positività è al 2,1%, in lieve calo rispetto al 2,4% di ieri. Sono invece 624 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.826, ovvero 78 in più rispetto a ieri.

Le 90 vittime positive al Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più alto dall’1 giugno, quando se ne contarono 93.