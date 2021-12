28 dicembre, 202 morti Covid in Italia, 28 in Sicilia

E' una corsa al rialzo quella dell'epidemia di coronavirus, in Sicilia ma soprattutto nell'intera Italia, una corsa senza freni spinta anche dal crescere dei test effettuati. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 2.819 infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di 50.332 tamponi processati dal sistema sanitario regionale che ha comunicato anche altre 28 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 2.087 (su 18.154 tamponi) e 20 i morti. Il tasso di positività scende - in ragione dell'elevato numero di tamponi - al 5,6% mentre ieri era al'11,5%.

A livello nazionale, anche oggi la Sicilia è ottava per incremento di nuovi casi dopo la Lombardia (+28.795), il Piemonte (+7.933), il Veneto (+7.403), la Campania (+7.181), la Toscana (+4.453), il Lazio (+4.288) e l'Emilia Romagna (+3.427), tutte regioni che seguono più test della Sicilia: basti pensare ai 224.557 della Lombardia o ai 151.333 del Veneto.

A livello regionale, oggi la provincia di Catania si riprende il primato di zona più colpita dall'epidemia, dopo che ieri era stata la provincia di Palermo a segnalare il maggior numero di casi. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei nuovi 2.819 contagi: Catania 659, Messina 469, Palermo 445, Agrigento 248, Enna 234, Ragusa 207, Siracusa 194, Caltanissetta 183, Trapani 180.

Sul fronte ospedaliero sono 773 i ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 88, sette casi in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 32.143 con un aumento di 2.279 casi nel saldo tra guarigioni e nuovi casi. I guariti sono 512 mentre le ultime 28 vittime portano il totale dei decessi a 7.475. La Regione siciliana ha precisato che i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai seguenti giorni: uno il 28 dicembre, cinque il 27, tredici il 26, tre il 25, 5 il 24 e uno l'8 dicembre.

IN ITALIA

Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Mai così tanti casi di Covid erano stati registrati in Italia dall'inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 30.810. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 202 mentre ieri erano state 142.

Sono 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 343.968. Il tasso di positività è al 7,57%%, in calo

rispetto all’8,9% di ieri.

Sono 1.145 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 19 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089, ovvero 366 in più.