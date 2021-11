28 novembre, 47 morti Covid in Italia, 4 sono in Sicilia

Altri 777 casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia e altre 4 vittime. Il quadro dei contagi nelle singole province: Palermo: 87.190 (153), Catania: 83.226 (275), Messina: 38.066 (110), Siracusa: 26.042 (87), Trapani: 21.095 (54), Ragusa: 20.447 (27), Caltanissetta: 18.764 (27), Agrigento: 18.478 (31), Enna: 9.810 (13).

I decessi salgono a 7.191.

IN ITALIA: Sono 12.932 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.877. Sono invece 47 le vittime in un giorno, in calo rispetto a ieri, quando erano state 90. Il totale dei casi di positività dall’inizio dell’emergenza ha superato i cinque milioni (esattamente 5.007.818). Sono 512.592 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore.

Ieri erano stati 596.898. Il tasso di positività è al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,1% di ieri. Sono invece 638 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.964, ovvero 138 in più rispetto a ieri.