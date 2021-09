Ragusa - Sale a 359 il numero dei decessi Covid nel ragusano dopo la vittima mietuta oggi dal Virus. I positivi in provincia di Ragusa sono 731, di cui 672 in isolamento, 43 ricoverati, 4 in foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 13, Chiaramonte Gulfi 8, Comiso 68, Giarratana 0, Ispica 25, Modica 63, Monterosso Almo 0, Pozzallo 29, Ragusa 151, Santa Croce Camerina 26, Scicli 58, Vittoria 231.