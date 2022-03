29 morti Covid in Sicilia il 16 marzo

Sono 6.002 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri a fronte di 35.547 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 6.099. Il tasso di positività scende al 17% ieri era al 19,6%. L'isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 227.578 con un decremento di 5.817 casi. I guariti sono 13.388 mentre le vittime sono 29 portano il totale dei decessi a 9.796. Sul fronte ospedaliero sono 942 ricoverati con un caso in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, tre casi in più rispetto a ieri.

La diffusione del virus nelle singole province: Palermo: 208.218 (2012). Catania: 195.022 (878). Messina: 114.829 (972). Siracusa: 82.087 (607). Ragusa: 65.252 (704). Agrigento: 64.982 (1063). Trapani: 64.412 (639). Caltanissetta: 54.604 (572). Enna: 25.568 (153).

In Italia: Sono 72.568 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 85.288. Le vittime sono invece 137 (ieri erano state 180). Sono 490.711 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 587.015. Il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto al 14,5% di ieri. Sono invece 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e

uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.