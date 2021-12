3 dicembre, 74 morti Covid in Italia, 5 sono in Sicilia

Il livello dei ricoveri ospedalieri ancora “tiene” ma i nuovi contagi crescono ed anche velocemente. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 3 dicembre del ministero della Salute.

I NUMERI. I nuovi casi di covid in Sicilia sono stati 836 (ieri erano stati 662) e con un numero di tamponi (26.359) inferiore rispetto ai quasi 33 mila di ieri. Infatti il tasso di positività sale al 3,17% contro il 2,02% di ieri.

I morti sono stati cinque e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.223. I ricoveri dicono che la situazione degli ospedali è ancora sotto controllo. I ricoverati complessivamente sono 356 (fino a ieri erano 351) dei quali 311 in area medica (ieri 307) e 45 i terapia intensiva (ieri 44) con un solo nuovo ingresso.

LE PROVINCE. Ecco la situazione nei territori. Palermo: 87.695 casi complessivi (177 nuovi casi), Catania: 84.158 (182), Messina: 38.666 (193), Siracusa: 26.408 (77), Trapani: 21.370 (29), Ragusa: 20.589 (31), Caltanissetta: 18.946 (50), Agrigento: 18.730 (69), Enna: 9.900 (28)

IN ITALIA. Sono 17.030 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 16.806. Sono invece 74 le vittime in un giorno, ieri erano state 72. Sono 216.154 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 7.283 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.077.445, i morti 134.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.727.214, con un incremento di 9.658 rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 588.445, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679.462. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto all’2,5% di ieri. Sono invece 708 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.385, ovvero 87 in più rispetto a ieri.