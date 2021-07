3 luglio, 22 morti in Italia, nessuno in Sicilia

Sono 932 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +794). Sale così ad almeno 4.262.511 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 22 (ieri sono stati 28), per un totale di 127.637 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.089.298 e 3.110 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.345). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 45.576, pari a -2.203 rispetto a ieri (-1.579 il giorno prima).

In Sicilia 134 nuovi casi e nessuna vittima, ricoveri in calo

Sono 134 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.832 tamponi elaborati. Risultano dunque in aumento rispetto a ieri, quando i casi registrati sono stati 115 e su un numero superiore di tamponi (13.481). Il tasso di positività infatti sale a 1,5%, di parecchio più alto rispetto a ieri (0.85).

L'Isola oggi è terza per numero di nuovi contagiati, dopo Lombardia (140) e Campania (139).

A incoraggiare oggi è un altro dato, quello dei decessi: nelle ultime 24 ore non si registra nessuna vittima per covid. Dunque il numero totale dei morti resta 5979. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.