3 morti Covid il 24 gennaio nel ragusano

Ragusa - Tre morti in provincia di Ragusa a causa del Covid nelle ultime 24 ore. Sale a 421 il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i contagi, si registra un aumento dei positivi, che salgono a 8.788 (mentre ieri erano 8.633) e, di questi, 8.685 si trovano in isolamento domiciliare, 84 ricoverati e 4 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 273 (+1), Chiaramonte Gulfi 227 (+1), Comiso 1.056 (+60), Giarratana 35 (+1), Ispica 285 (+11), Modica 1.530 (+9), Monterosso Almo 19 (-1), Pozzallo 445 (+10), Ragusa 1.953 (+19), Santa Croce Camerina 282 (-7), Scicli 613 (-34), Vittoria 1.967 (+84).