Ragusa - Sale a 346 il numero dei decessi Covid nel ragusano dopo gli ultimi tre morti. I positivi sono diventati 2105, di cui 1990 in isolamento, 90 ricoverati in ospedale e 6 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 29, Chiaramonte Gulfi 50, Comiso 364, Giarratana 4, Ispica 75, Modica 129, Monterosso Almo 0, Pozzallo 57, Ragusa 279, Santa Croce Camerina 36, Scicli 92, Vittoria 875.