3 morti Covid in Sicilia il 7 giugno

Sono 156 stati i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 275). I morti sono stati invece 3 (ieri 2) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.876.

E' quanto si evince dal bollettino covid del 7 giugno del ministero della Salute.

Complessivamente in ospedale ci sono persone 435 (ieri erano 426), delle quali 43 in rianimazione (ieri erano 44 ) senza alcun nuovo ingresso e 392 in area medica (ieri 382).

I guariti sono stati 241 e dunque al momento in Sicilia ci sono positivi 7.883 (-88) dei quali 7.448 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 9.759 (ieri 7.232) e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,59% (ieri 3,8%).

LE PROVINCE.

Palermo: 69.430 casi complessivi dall'inizio della pandemia (42 nuovi casi)

Catania: 59.268 (41)

Messina: 26.492 (24)

Siracusa: 16.398 (14)

Trapani: 13.896 (13)

Ragusa: 12.705 (4)

Agrigento: 11.764 (0)

Caltanissetta: 11.508 (17)

Enna: 6.219 (1).