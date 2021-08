3 morti Covid nel ragusano il 20 agosto

Ragusa - Sono tre i morti Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Si tratta di tre persone di Vittoria: una persona di 64 anni che non era vaccinata, ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva a Ragusa; una persona di 78 anni, anch’essa ricoverata in Terapia Intensiva, vaccinata ma che soffriva di altre patologie ed infine un 79enne, che non era vaccinato e si trovava ricoverato in Medicina Covid.

I positivi sono 2406, di cui 2302 a casa, 82 ricoverati, e 13 nella Foresteria.

I dati per comune: Acate 38, Chiaramonte Gulfi 25, Comiso 317, Giarratana 6, Ispica 81, Modica 198, Monterosso Almo 1, Pozzallo 109, Ragusa 321, Santa Croce Camerina 89, Scicli 91, Vittoria 1026.