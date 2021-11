3 novembre, 63 morti Covid in Italia, 7 sono in Sicilia

Sono 398 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 33.413 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 382. L'incidenza scende al 1,9% ieri era al 2,9%. L’isola è al quinto posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 781 casi al secondo posto la Lombardia con 682 casi, al terzo posto la Campania con 626 casi e al quarto il Lazio con 456 casi. Gli attuali positivi sono 7.401 con un decremento di 210 casi. I guariti sono 601 mentre si registrano altre 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.029. Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, gli stessi di ieri in terapia intensiva sono 40 lo stesso numero rispetto a ieri.

Il contagio nelle singole province:

Palermo: 85.016 (46)

Catania: 78.944 (194)

Messina: 35.195 (8)

Siracusa: 24.661 (34)

Trapani: 20.128 (38)

Ragusa: 19.984 (4)

Caltanissetta: 18.137 (29)

Agrigento: 17.732 (28)

Enna: 9.510 (17).

IN ITALIA: Sono 5.188 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.834. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri 41). Tornano su livelli record i test: 717.311 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 238.354. Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all’1,2% di ieri. Sono 381 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 31 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.029, ovvero 37 in più rispetto a ieri.