30 positivi fra i migranti sbarcati a Pozzallo

Pozzallo - Sono in tutto 30 le persone risultate positive al Covid-19 all'esito dei tamponi rapidi effettuati tra i 548 migranti a bordo della Ocean Viking arrivata stamane al porto di Pozzallo e tracciati secondo le procedure sanitarie adottate.

Si conclude di fatto la prima fase, cosiddetta sanitaria. Sono sbarcati solo i minori non accompagnati.

In banchina anche il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il manager dell'Asp, Angelo Aliquò e un dispiegamento di forze dell'ordine e personale sanitario.

I migranti, al termine delle procedure di identificazione di Polizia, verranno imbarcati sulla nave quarantena Gnv Azzurra già attaccata in banchina.