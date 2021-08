31 agosto, 75 morti Covid in Italia, di cui 19 in Sicilia

Dopo il boom di ieri con 1.600 casi (su 11.243 tamponi), netto calo dei nuovi positivi al Covid in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state registrati 1.091 nuovi contagi su 21.113 test processati dal sistema sanitario regionale. Purtroppo però si conta ancora un alto numero di morti per coronavirus: sono 19 le vittime delle ultime 24 ore (ieri i decessi erano stati 9). L’incidenza scende al 5,1% (ieri era al 14,3%).

Nonostante il sensibile calo di nuovi casi, la Sicilia resta ampiamente la prima regione italiana per nuovi casi (seconda la Lombardia con 723), per attuali positivi, per ricoveri (comunque in lieve calo) e purtroppo anche per i decessi, che in tutta italia tra ieri e oggi sono stati 75 e quasi una ventina come detto solo nella nostra regione. Dall'assessorato regionale alla Salute è stato però successivamente specificato che dei decessi comunicati 6 sono avvenuti il 30 agosto, 5 il 29, 5 il 28 e 3 il 27 agosto.

A livello provinciale, oggi è la zona etnea quella che fa registrare il maggior numero di casi a cuusa dei tanti focolai attivi. Ecco la distribuzione dei nuovi contagi provincia per provincia: Palermo 240, Catania 319, Messina 27, Siracusa 126, Ragusa 45, Trapani 86, Caltanissetta 75, Agrigento 105, Enna 68.

I nuovi 1.091 casi portano il totale degli attuali positivi in Sicilia a 28.443 (ieri erano 28.489), di cui 27.502 in isolamento fiduciario a casa, 824 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid, (ieri erano 831), 117 ricoverati gravi in Terapia intensiva (uno in più di ieri) con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 14).

Il totale di casi di coronavirus dall'inizio della pandemia è invece arrivato a quota 276.550 (ieri erano 275.459), le guarigioni sono state 241.765 con ben 1.118 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono stati in totale 6.342.

In Italia

Sono 5.498 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.257. Sono invece 75 le vittime

in un giorno, rispetto alle 53 di ieri. Sono 8.885 i guariti mentre gli attualmente positivi flettono di 3.468 a 137.925

Sono 307.643 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 1,8%, in netto calo

rispetto al 3,88% di ieri.

Sono 544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.252, 12 in meno rispetto a ieri.