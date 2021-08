31 agosto, muore di Covid vittoriese 56enne non vaccinato

Vittoria - Un morto Covid in provincia id Ragusa il 31 agosto. Si tratta di un uomo vittoriese di 56 anni, non vaccinato, deceduto in terapia intensiva. Sale quindi a 328 il numero di persone residenti in provincia e risultate positive al Coronavirus decedute dall’inizio della pandemia.

I positivi sono calati a 2.500 (ieri erano 2.557), di cui, 2.388 si trovano in isolamento domiciliare, 91 ricoverati e 6 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: 46 Acate (-1), 49 Chiaramonte Gulfi (-1), 368 Comiso (-10), 4 Giarratana (-), 59 Ispica (-3), 199 Modica (-1), 0 Monterosso (-1), 95 Pozzallo (-2), 306 Ragusa (-2), 53 Santa Croce Camerina (+4), 89 Scicli (-9), 1.121 Vittoria (-30).