31 ottobre, 26 morti Covid in Italia, 2 sono in Sicilia

Sono 301 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (leggermente in risalita rispetto ai 285 di ieri) secondo il bollettino odierno del ministero della Salute. Si registrano purtroppo anche altre due vittime del Covid-19 che dall'inizio dell'epidemia ha ucciso nell'Isola 7.017 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati dal sistema sanitario regionale 11.204 tamponi, più nella media del giorno precedente quando erano stati 11.153. L'incidenza sale al 2,7% ieri al 2,4%.

La Sicilia è oggi al settimo posto in Italia per incremento di nuovi casi con Campania (+636), Lazio (+528) e Lombardia (+474) che trainano l'epidemia nello Stivale. Alla luce dei 301 nuovi casi e delle ultime guarigioni (264 tra ieri e oggi), in Sicilia oggi gli attualmente positivi al virus SARS-CoV-2 sono 7.197, di cui 6.876 in isolamento domiciliare (ieri 6.844), 288 ricoverati in ospedale con sintomi (3 in più di ieri), 33 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (stabile rispetto a ieri) dove nelle ultime 24 ore sono entrati 3 pazienti (ieri 1).

Sul fronte del contagio nelle singole province abbiamo Palermo con 96 casi, Catania con 116, Messina 40, Siracusa 0, Ragusa 3, Trapani 21, Caltanissetta 7, Agrigento 7, Enna, 11.

In Italia

Sono 4.526 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.878.

Sono invece 26 le vittime in un giorno (ieri 37).

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 82.448, ovvero 2.067 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.771.965, i morti 132.100. I dimessi e i guariti sono invece 4.557.417, con un incremento di 2.432 rispetto a ieri.

Sono 350.170 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 477.352. Il tasso di positività è all’1,3% in lieve

aumento rispetto all’1% di ieri.

Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 17 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.754, ovvero 47 in più rispetto a ieri.