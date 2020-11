31enne vittoriese sorpreso a spacciare. In zona rossa

Vittoria - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, un cittadino vittoriese, pregiudicato di anni 31 sorpreso, nella contrada Alcerito all’interno del Villaggio Olimpia. L'arresto dopo che aveva ricevuto da un ragazzo vittoriese che la custodiva nella sua abitazione, due involucri per complessivi 148 grammi di marijuana. Il primo uomo è stato posto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed il secondo denunciato in stato di libertà.