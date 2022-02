34 morti Covid il 16 febbraio in Sicilia

Sono 6.766 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 44.606 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.005. Il tasso di positività scende al 15,1% ieri era al 16,7%. L'isola è al primo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 253.450 con un decremento di 9.028 casi. I guariti sono 15.928 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 9.149. Sul fronte ospedaliero sono 1.401 ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 110, uno in meno rispetto a ieri.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE:

Palermo: 173.127 (1537)

Catania: 172.515 (1166)

Messina: 91.926 (1356)

Siracusa: 68.492 (869)

Ragusa: 53.902 (405)

Trapani: 51.414 (449)

Agrigento: 49.625 (476)

Caltanissetta: 47.134 (365)

Enna: 21.287 (311).

IN ITALIA: Sono 59.749 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 70.852. Le vittime sono invece 278, in calo rispetto a ieri quando erano state 388.

Sono 555.080 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 695.744. Il tasso di positività è al 10,7%, stabile

rispetto al 10,2% di ieri. Sono invece 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127 (15.602), ovvero 475 in meno rispetto a ieri.