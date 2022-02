34 morti Covid in Sicilia l'11 febbraio

Tasso di positività stabile e ricoveri in discesa. Si legge questo nel bollettino covid del 11 febbraio per la Sicilia diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono infatti stati diagnosticati 5.754 casi (ieri erano stati 7.194) con 38.018 tamponi (ieri 47.519). Il tasso di positività resta così inchiodato sul 15,1% (come ieri). I morti sono stati 34 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 8.982. L’anno scorso, l’11 febbraio del 2021, i nuovi casi erano stati 790 e le vittime 26.

Sul fronte ospedaliero c’è un netto miglioramento nelle aree mediche, mentre nelle rianimazioni la situazione è stabile. In ospedale ci sono complessivamente 1.439 persone (fino a ieri erano 1.471) delle quali 1.323 nelle aree mediche con sintomi (erano 1.356) e 116 nelle rianimazioni (erano 115) con 9 nuovi ingressi.

Gli attuali positivi al virus nell’Isola sono 277.684, i guariti sono 3.251. Dalle tabelle degli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale si evince che la Sicilia è al secondo posto per occupazione dei reparti di area medica col 35,6%, peggio fa solo l'Abruzzo col 37,3%.

LE PROVINCE. Catania è il territorio con più nuovi contagi. Palermo: 167.579 casi complessivi (1214 nuovi casi). Catania: 167.324 (1529). Messina: 87.172 (900). Siracusa: 65.188 (696). Ragusa: 52.068 (463). Trapani: 49.303 (359). Agrigento: 47.563 (414). Caltanissetta: 45.580 (304). Enna: 20.422 (217)

IN ITALIA. Sono 67.152 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.861. Le vittime sono invece 334, mentre ieri erano state 325. I dati dicono che un italiano su sei ha avuto il Covid: dall’inizio della pandemia, due anni fa, sono infatti 10.089.429 i guariti. Nelle ultime 24 l’incremento è stato di 129.293. Sono invece 11.991.109 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.751.125, in calo di 62.149 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 150.555.

Eseguiti Sono 663.786 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 683.715. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto all’11,1% di ieri. Sono invece 1.265 i pazienti in terapia intensiva, 57 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.824, ovvero 530 in meno rispetto a ieri.