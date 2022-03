36 morti Covid il 2 marzo in Sicilia

Sono 3.450 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.911 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.762. Il tasso di positività scende al 10%, ieri era al 13,9%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 232.282 con un incremento di 2.603 casi. I guariti sono 2.344 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.534. Sul fronte ospedaliero sono 1.131 ricoverati, con 20 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 65, con sette casi in meno rispetto a ieri.

I casi nelle singole province: Palermo: 189.113 (1295). Catania: 184.547 (713). Messina: 102.889 (786). Siracusa: 75.934 (411). Ragusa: 58.672 (379). Trapani: 56.408 (497). Agrigento: 55.128 (456). Caltanissetta: 50.446 (215). Enna: 23.398 (231).

IN ITALIA: Sono 36.429 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. Le vittime sono invece 214 (ieri erano state 233). Sono 12.867.918 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in calo di 11.620 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.214. I dimessi e i guariti sono 11.651.094, con un incremento di 49.352 rispetto a ieri.