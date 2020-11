Covid, 36 morti oggi in Sicilia, 1422 nuovi positivi, 103 contagi a Ragusa

Il virus SarsCov2 dopo giorni di balzi in avanti oggi sembra frenare leggermente anche in Sicilia, anche se a fronte di una diminuzione del numero di tamponi come avviene in ogni weekend. Dopo i 1.729 casi di ieri, infatti, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono state 1.422 le nuove diagnosi di Covid nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.416 tamponi processati dal sistema sanitario regionale (ieri erano stati oltre 9.000). Ma se sembra esserci una iniziale decelerazione dell’epidemia, sono purtroppo ancora tanti i decessi: tra ieri e oggi in Sicilia sono morte altre 36 persone per Covid nei reparti di terapia intensiva dell'Isola.

Le nuove 1.422 infezioni da Sars-Cov-2 intercettate in Sicilia portano il numero degli attuali positivi nell'Isola a 28.807 (ieri erano 27.806), di cui 27.114 in isolamento domiciliare (ieri erano 26.129), 1.476 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.462), e 217 ricoverati gravi in Terapia intensiva (due in più di ieri). I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 41.532 (ieri erano 40.110), le guarigioni sono 11.829 (+385 rispetto a ieri), mentre i decessi sono arrivati a 896 (+36 rispetto a ieri).

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 482, Palermo 452, Messina 211, Ragusa 103, Caltanissetta 60, Siracusa 57, Agrigento 24, Trapani 18, Enna 15.