38enne siciliana muore in ospedale, lascia 3 figli: forse overdose

Patti, Me – È stata aperta un’inchiesta sulla morte di Genair Gugliotta, 38enne originaria di Patti nel messinese (foto), residente da alcuni anni in una casa popolare nel quartiere Le Grazie di Recanati: la donna è deceduta nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale di Macerata, dov’era stata ricoverata il giorno prima per una grave crisi respiratoria, a causa di un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Lascia tre figli e un compagno. I medici hanno ipotizzato che i problemi alla respirazione fossero conseguenza di una overdose di droga, per questo hanno aperto un fascicolo: così da poter eseguire l’autopsia e accertare le cause de decesso e la sostanza stupefacente eventualmente assunta. Al suo arrivo nelle Marche la donna era stata seguita dai servizi sociali, ottenendo l’alloggio.

Tra i tanti messaggi di cordoglio postati sui social, quello del figlio più grande Emanuel, che ha appreso la notizia dalla Sicilia: "Ti prometto che non lascerò che le lacrime macchino i sorrisi e i bei ricordi che mi hai regalato - scrive sul suo profilo Facebook -, potrei fingere di sembrare forte, ma mentirei: questo è il momento più triste della mia vita. Già mi manchi mamma. Per la prima volta, sembra che la vita mi abbia tradito. Ha portato via la persona a cui tenevo di più. Non potrò mai dimenticarti e resterai sempre nel mio cuore lasciando questo vuoto che nessuno sarà mai in grado di colmare. Spero che lassù hai smesso di soffrire e che finalmente troverai la pace che hai sempre cercato. Riposa in pace..." La famiglia ha fissato i funerali per mercoledì 13 luglio nella Chiesa del sacro Cuore in Patti, sempre che l'esame autoptico consenta per tempo il rientro della salma sull'Isola.