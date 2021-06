39enne ragusano preso a Messina con 3 chili di droga

Messina - I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre tre chili di hashish e arrestato un corriere della droga, rientrato in Sicilia a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia. Durante i controlli effettuati al terminal bus, i militari sono stati attratti dall’atteggiamento sospetto del passeggero, 39 anni di origini ragusane, che è stato sottoposto così a controllo. Grazie al fiuto dei due cani antidroga Dandy e Haidy sono stati trovati, nascosti in uno zaino oltre 3 chili di hashish, la cui vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 30.000 euro.

«La sostanza riportava sull'involucro esterno lo stemma "Ferrari" - spiegano gli investigatori - a simboleggiare l’elevato standard qualitativo della merce, ed era sigillata in ben 60 involucri, avvolti in numerosi strati di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio, nel tentativo di sfuggire al raffinato fiuto dei preziosi cani antidroga».

Il corriere è stato arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e sottoposto a custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. «L'attività effettuata dimostra, ancora una volta, la centralità della città di Messina - dicono dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Messina - quale porta d’ingresso dello stupefacente in Sicilia, nonché punto strategico per il transito e lo smercio di ingenti partite di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata».