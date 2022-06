39enne senza vita in un'auto, giallo a Ballarò

Palermo - Un 39enne nigeriano da tempo residente a Palermo è stato trovato senza vita stamani, chiuso in una Peugeot parcheggiata in via Martoglio, nel cuore del mercato di Ballarò (foto). A dare l’allarme alcuni passanti che, alla vista del corpo riverso nell'abitacolo, hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare.

Per capire le cause della morte è stata aperta un’inchiesta: sul cadavere, infatti, i carabinieri non hanno trovato alcuna ferita, né sarebbe stato trovato materiale che possa far pensare ad un’overdose. A uccidere l'uomo potrebbe essere stato un malore ma toccherà al medico legale, e probabilmente alla successiva autopsia, stabilire con certezza i motivi del decesso. Sul posto sta lavorando anche la scientifica, incaricata dei rilievi da cui si spera emergano elementi utili all’indagine.