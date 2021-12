4 dicembre, 75 morti Covid in Italia, 5 sono in Sicilia

Calano le persone ricoverate con sintomi nella aree mediche degli ospedali siciliani mentre è stabile il numero delle persone in terapia intensiva. I casi sono in calo sia come numero assoluto che come tasso di positività. Sono questi i dati del bollettino covid del 4 dicembre diffuso dal ministero della Salute.

I NUMERI. I nuovi casi sono 549 (ieri erano stati 836) con un numero di tamponi leggermente inferiore a ieri (25.952 contro 25.359). Il tasso di positività infatti passa dalò 3,17% di ieri al 2,11% di oggi. In ospedale ci sono complessivamente 345 persone (ieri erano 356) delle quali 300 in area medica (ieri 311) e 45 in terapia intensiva (come ieri) con 3 nuovi ingressi.

I morti sono stati 5 e il totale delle vittime siciliane del covid sale così a 7.228.

LE PROVINCE. E' sempre il Catanese la provincia con il maggior numero di nuovi contagi. Ecco il dettaglio. Palermo: 87.765 casi complessivi (70 nuovi casi), Catania: 84.330 (172), Messina: 38.731 (65), Siracusa: 26.465 (57), Trapani: 21.420 (50), Ragusa: 20.598 (9), Caltanissetta: 18.992 (46), Agrigento: 18.793 (63), Enna: 9.917 (17).

IN ITALIA. Sono 16.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.030. Sono invece 75 le vittime in un giorno, ieri erano state 74.

Sono 223.718 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 7.564 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.094.072, i morti 134.152. I dimessi e i guariti sono invece 4.736.202, con un incremento di 8.988 rispetto a ieri.

Sono 636.592 I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 588.445. Il tasso di positività è al 2,6%, in calo rispetto al 2,9% di ieri. Sono invece 732 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.428, ovvero 43 in più rispetto a ieri.