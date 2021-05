4 dosi di vaccino anzichè una, è successo di nuovo!

Livorno - Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattro dosi somministrate invece di una, si è verificato ieri all’hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum.

A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne: sarebbe in buone condizioni di salute si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa su quanto avvenuto. Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer.