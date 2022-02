4 morti Covid nel ragusano il 26 febbraio

Ragusa - Quattro morti Covid portano il totale dei decessi nel ragusano a 486. Si tratta di una donna di Vittoria di 80anni (non vaccinata), deceduta a casa; una donna di Scicli di 67 anni (vaccinata con due dosi), deceduta in casa di riposo a Modica; una donna di Vittoria di 88 anni (vaccinata con due dosi), deceduta in Medicina Covid a Vittoria e un uomo di 87 anni (vaccinato con due dosi), deceduto in Malattie Infettive a Modica.

In calo i positivi, che scendono a 4.235 (ieri erano 4.327) e di questi 4.151 si trovano in isolamento domiciliare, 60 ricoverati.

I dati per Comune: Acate 101, Chiaramonte Gulfi 56, Comiso 400, Giarratana 43, Ispica 273, Modica 793, Monterosso Almo 32, Pozzallo 331, Ragusa 874, Santa Croce Camerina 179, Scicli 301, Vittoria 768.