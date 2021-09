4 settembre, 56 morti Covid in Italia, di cui 22 in Sicilia, maglia nera

Sempre oltre i mille, il numero dei nuovi casi di Covid registrati in Sicilia quotidianamente. Nell'arco delle ultime 24 ore sono stati 1200 i nuovi casi registrati nell'Isola (ieri erano stati 1.348) con un totale complessivo di 281.435 e 28.285 casi attualmente in corso. La provincia più "contagiata" . anche per il pessimo comportamento dei suoi abitanti è Catania, come si vede nell'elenco a seguire che indica i casi complessivi e i nuovi relativi alle ultime 24 ore.

Spulciando ancora fra i dati relativi alla Sicilia si evince che i guariti sono 1.023 mentre si registrano altre 22 vittime che portano il totale dei decessi a 6.434. La Regione Siciliana ha precisato che 22 deceduti comunicati in data odierna sono venuti a mancare: uno il 4 settembre, sette il 3 settembre, undici il 2 settembre, uno il 22 agosto, uno il 20 agosto, uno il 12 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 965 i ricoverati, 8 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 117, due in più rispetto a ieri.

Questo il dettaglio delle province: Palermo: 79.991 (219), Catania: 69.807 (327), Messina: 31.586 (246), Siracusa: 21.023 (99), Ragusa: 18.596 (55), Trapani: 18.188 (119), Caltanissetta: 17.037 (65), Agrigento: 16.479 (39), Enna: 8.728 (31)

In Italia

Sono 6.157 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.735). Sale così ad almeno 4.566.126 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 56* (ieri sono stati 58), per un totale di 129.466 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.299.621 e 6.086 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 6.544). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 137.039, pari a +14 rispetto a ieri (+6.544 il giorno prima).