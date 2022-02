42 morti Covid in Sicilia il 12 febbraio. Superate le 9 mila vittime

Più di 9 mila morti di Covid in Sicilia. La curva dei contagi stenta a calare ma almeno negli ospedali la situazione migliora anche se lievemente. E’ questo quanto emerge dal bollettino covid del 12 febbraio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 5.945 (ieri erano 5.754) con 38.308 tamponi (ieri erano 38.018). Il tasso di positività sale leggermente e passa al 15,5% contro il 15,m1% di ieri. Negli ospedali la situazione migliora: complessivamente le persone ricoverate sono 1.423 (ieri erano 1,439) delle quali 1.308 in area medica con sintomi (ieri erano 1.323) e 115 in terapia intensiva (ieri erano 116) con 6 nuovi ingressi.

Resta alto il numero dei morti resta ancora alto: sono ben 42 ma come spesso accade sono anche dei riconteggi dei giorni precedenti (addirittura 39). Il totale delle vittime siciliane del virus supera così quota novemila (9.024).

L’anno scorso, al 12 febbraio del 2021, i casi erano stati 491 con 21 morti. NELLE PROVINCE. Palermo: 168.766 (1187). Catania: 168.389 (1065). Messina: 88.232 (1060). Siracusa: 65.938 (750). Ragusa: 52.484 (416). Trapani: 49.749 (446). Agrigento: 48.059 (496). Caltanissetta: 45.937 (357). Enna: 20.590 (168).

269 morti oggi complessivamente in Italia

Sono 62.231 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 67.152). Sale, così, ad almeno 12.053.330 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 269 (ieri sono stati 334), per un totale di 150.824 vittime da febbraio 2020.