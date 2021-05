44 morti Covid il 30 maggio in Italia, numero più basso dal 15 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono 2949 nuovi casi e 44 vittime da coronavirus. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nonostante di Covid si continui a morire (le vittime totali sono ora 126.046), erano 7 mesi e mezzo, dal 15 ottobre dello scorso anno, che non si contava un numero così contenuto di decessi.

Calano anche le terapie intensive e i ricoveri ordinari. In tutto ci sono 1.061 persone in rianimazione (34 meno di ieri) mentre nei reparti ordinari sono ricoverati con sintomi in 6.591 (209 in meno nelle ultime 24 ore).

I tamponi processati sono stati 164.495. E il tasso di positività è dunque all'1,8%, in aumento rispetto all'1,4% di ieri quando i casi erano stati 3.351 e le vittime 83.

Il numero degli attualmente positivi è di 238.296, in calo di 3.670 unità rispetto a ieri. I dimessi e i guariti sono complessivamente 6.574, per un totale di 3.851.661 dall'inizio dell'epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (458), la Campania (385), la Sicilia (348) e il Lazio (278).